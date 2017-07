Düsseldorf - Die Nationalbank von Polen wird bei ihrer morgigen Zinsentscheidung ihren Schlüsselsatz voraussichtlich unverändert bei 1,50% belassen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die jüngste Schätzung zum Anstieg der allgemeinen Verbraucherpreise im Juni mit einer Jahresrate von 1,5% überraschend niedrig ausgefallen (Mai: 1,9%). Die in den letzten Wochen schwächeren Rohstoffpreise würden wohl zudem die Teuerung auch in den kommenden Monaten bremsen. Nachdem die Renditen polnischer Staatsanleihen mit langen Laufzeiten seit Jahresbeginn zumeist um rund 50 BP gesunken seien, würden die Analysten trotz des geringeren Preisdrucks künftig mit höheren Sätzen am langen Ende rechnen. Die gute Auslastung am Arbeitsmarkt sowie politische Unsicherheiten würden für höhere Aufschläge in Polen sprechen. Die Zinskurve sollte dadurch insgesamt wieder steiler werden. (04.07.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...