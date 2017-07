Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen für das zweite Quartal von 120 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebniswachstum (Ebitda) des Brauereikonzerns aus eigener Kraft sollte sichim Vergleich zum Auftaktquartal beschleunigt haben, schrieb Analyst Nik Oliver in einer Studie vom Dienstag. Die Gründe dafür seien das Nachlassen negativer Wechselkurseffekte in Brasilien, höhere Absätze in Mexiko und Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit dem übernommenen Konkurrenten SABMiller./gl/ck

