Hat der DAX sein Pulver erst einmal verballert? Dafür gibt es durchaus einige Anzeichen. Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX kann man in nur wenigen Wochen eine beachtliche Seitwärtsrendite erzielen.

Am 20. Juni erklomm der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, ein neues Allzeithoch bei 12.951 Punkten. Ein paar Tage zuvor siegte Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron mit absoluter Mehrheit bei den Parlamentswahlen - dies sorgte für ein prima Klima an den europäischen Aktienmärkten. Bislang aber konnte der DAX die in erster Linie psychologisch bedeutsame Marke von 13.000 Zählern nicht knacken. Der Respekt vor der runden Marke scheint doch relativ groß. Hinzu kommt die Saisonalität. So gilt der Urlaubsmonat August nach statistischen Erhebungen der vergangenen Jahrzehnte als einer der miesesten Monate eines Börsenjahres. Der Juli gilt laut Statistik eher als durchschnittlicher Börsenmonat mit freundlicher Tendenz. Generell deutet einiges darauf hin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...