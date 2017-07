Das Wertpapier der Commerzbank erreichte wie zuletzt favorisiert seine kurzfristigen Kursziele aus Ende 2015 und hat damit wichtige Chartmarken abgearbeitet - doch von Schwäche ist keine Spur zu sehen, dennoch kann es nicht schaden das angesetzte Stop-Niveau ein gutes Stück weit höher zu ziehen!

Zwischen Anfang 2016 sowie Mai dieses Jahres bastelten Marktteilnehmer nach einem Verlaufstief von 5,15 Euro im Sommer letzten Jahres an einer nachhaltigen Trendwende, die sich in Form einer inversen SKS-Formation aufgezeigt hat. Nach Ausbildung der rechten Schulter zu Beginn dieses Jahres konnte das Papier schließlich über die anvisierte Nackenlinie um 8,65 Euro zulegen und zunächst in den Widerstandsbereich von glatt 10,00 Euro ansteigen. Favorisiert wurde aber ein Anstieg an die Novemberhochs aus 2015 bei 10,84 Euro und wurde im heutigen Handelsverlauf als weitere Zielmarke abgearbeitet. Auf Tagesbasis zeigt sich der Chart jedoch leicht überkauft, auf Wochenbasis hat das Wertpapier der Commerzbank aber noch reichlich Kurspotential und befindet sich auf einem ...

