Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,1425/1,1410 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe, bereits am Morgen, sukzessive zurückgesetzt. Er habe die 1,1400 USD unterschritten und diese Marke im Handelsverlauf nicht mehr zurückgewinnen können. Er habe sich am frühen Nachmittag im Bereich der 1,1375/60 USD eingependelt und sich bis in den Späthandel in diesem Bereich bewegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...