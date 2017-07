Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem erfolgversprechenden Start in die Woche notieren die Aktienmärkte in Europa am Dienstag im frühen Verlauf kaum verändert. Der Handel verläuft bisher in ruhigen Bahnen. Den Grund liefert die Wall Street, die nach einem verkürzten Handel zu Wochenbeginn am Dienstag wegen des "Independence Day" geschlossen bleibt. Dazu kommen überwiegend negative Vorgaben aus Asien. Auch dürften sich einige Marktteilnehmer bereits in die Sommerferien befinden. Den nächsten größeren Impuls für den Aktienmarkt dürfte die Berichtssaison liefern.

In diesem Umfeld notiert der DAX 0,1 Prozent leichter bei 12.462 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent im Minus bei 3.485 Punkten. Der Euro zeigt sich mit 1,1364 Dollar kaum verändert und liefert somit auch keinen Impuls.

Mergermania in Südeuropa

Für eine Überraschung sorgt die Nachricht über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Gas Natural aus Spanien und EDP aus Portugal. Dieser würde den viertgrößten Versorger nach Marktkapitalisierung in Europa mit rund 35 Milliarden Euro schaffen, berichtet Reuters unter Berufung auf Kreise. "Die Spekulation macht durchaus Sinn und ist glaubwürdig, weil damit ein Versorger-Riese in Südeuropa geschaffen würde", so ein Teilnehmer. Dabei könnten viele Ineffizienzen beseitigt und Synergien gehoben werden, gleichzeitig würden sich die beiden Unternehmen regional gut ergänzen. Während es für Gas Natural um 0,5 Prozent nach unten geht, legen EDP um 3,5 Prozent zu.

Clariant legen um 3,1 Prozent zu. Grund ist das Auftreten aktivistischer Investoren, die die Übernahme des US-Konkurrenten Huntsman verhindern wollen. "Die meisten am Markt dürften sich einig sein, dass die Huntsman-Übernahme nur eine Poison Pill von Clariant waren, um eine eigene Übernahme zu verhindern", sagt ein Händler: "Strategisch macht sie wenig Sinn und zu teuer ist sie auch".

Freundlich tendieren VW & Co nach den US-Absatzzahlen. "Die Erleichterungsreaktion über die nicht ganz so schlecht wie befürchtet ausgefallenen US-Absatzzahlen dürfte auch hierzulande stützen", sagt ein Händler. Die US-Absatzdaten seien zwar deutlich rückläufig gewesen, gäben aber keine Anzeichen eines konjunkturellen Einbruchs, sondern nur der schon lange eingepreisten Marktsättigung. Für die deutschen Hersteller seien die Absatzzahlen insgesamt befriedigend. VW steigen um 0,8 Prozent, Daimler um 0,6 und BMW um 0,5 Prozent. Der europäische Sektor-Index stellt mit einem Plus von 0,4 Prozent aktuell den größten Gewinner.

Stada-Übernahme 2.0

"Wie erwartet, aber noch viel schneller als gedacht", wird im Handel aufgenommen, dass Bain Capital und Cinven erneut für Stada bieten wollen. Beide Investoren ließen in der Nacht wissen, dass sie einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erwägen. Angesichts des nur knappen Scheiterns des alten Gebots und vor allem wegen der Unterstützung durch das Stada-Management war mit dem Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung durch das Bafin gerechnet worden. Im frühen Handel legt die Stada-Aktie um 2,4 Prozent auf 64,01 Euro zu.

Für kräftige Kursgewinne bei Süss Microtec sorgt die Meldung von deutlich über Erwartung liegenden Aufträgen. Im zweiten Quartal 2017 werde voraussichtlich ein Wert von rund 48 Millionen Euro erreicht und damit die bisherige Erwartung von 35 bis 45 Millionen Euro übertroffen, so das Unternehmen. Auch der Vorjahreswert von 39,2 Millionen Euro wurde damit klar gesteigert. Die Aktie steigt um 6,6 Prozent auf 10,92 Euro.

