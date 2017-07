Lech Zürs am Arlberg (ots) - Die 7. Arlberg Classic rund um Lech präsentierte ein für den Classic-Car-Bereich äußerst extravagantes Starterfeld und machte ihr Motto einmal mehr zum Programm: mit Freunden durch alpine Traumkulissen.



Im Garten des Hotel Arlberg ging die 8. Arlberg Classic Car Rally am vergangenen Samstag zu Ende. Bei einem Galadinner im gläsernen Zelt wurden die Siegerinnen und Sieger prämiert. 110 automobile Klassiker von 1917 bis 1974 waren zwischen Arlberg und Zugspitze für drei Tage als rollendes Museum auf Tour. Den Gesamtsieg holte sich das äußerst erfolgreiche deutsche Doppel Prof. Dr. Dr. Peter Krieglsteiner und Christian Krieglsteiner in einem Mercedes-Benz 280 SE aus dem Jahr 1971.



Seit acht Jahren veranstaltet Lech Zürs die Arlberg Classic Car Rally unter dem Motto "Mit Freunden durch alpine Traumkulissen". Selbst erfahrene Oldtimer-Freunde zeigen sich alljährlich begeistert angesichts des extravaganten Teilnehmerfeldes, das heuer mit allein 40 Legenden aus der Vorkriegsära aufwarten konnte.



Die mittlerweile selbst zum Klassiker gewordene Rallye verlief wieder völlig reibungslos und selbst das Wetter, auf das die Organisatoren bekanntlich keinen Einfluss haben, war dem Event bis auf kleine Ausnahmen heuer sehr wohl gesonnen.



Tolles Bildmaterial finden Sie [hier] (https://www.ots.at/redirect/lechzuers4)



Auf [www.arlbergclassic-carrally.at] (http://www.arlbergclassic-carrally.at/) gibt es alle Ergebnisse, die komplette Startliste, den Strecken- und Zeitplan, das Reglement und viele weitere Informationen zur ACCR.



