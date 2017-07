Der Zinkpreis befindet sich auf einem Dreimonatshoch. Die Lager in London und Shanghai sind leer. Die Analysten von MacQuarie haben ihren Zielpreis angehoben. Teck Resources rechnet bald mit dem Erreichen des "Pinch Point".

Der Zinkpreis hat zu Wochenbeginn in London ein neues Dreimonatshoch erreicht. Das Industriemetall hat damit seit dem Preistief im Dezember 2015 bereits um mehr als 80% zugelegt. Doch das scheint erst der Anfang zu sein. Denn die Lager sind leer und am Markt herrscht inzwischen Unruhe. So überschritt der Preis für eine Tonne Zink am Montag an der London Metal Exchange (LME) die Marke von 2.800 US.Dollar. Der unmittelbare Grund waren wohl die starken Industriedaten aus China. Die Volksrepublik zeigte im Juni ein neues Dreimonatshoch bei der Industrieaktivität sowie den Auftragseingängen.

Das vergessene Metall

Diese Nachrichten treffen den Zinkmarkt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Lager sind leer. Während des Rohstoffbooms bis 2011 wurde kaum in neue Zinkminen investiert, das vor allem für den Rostschutz verwendete Metall (ca. 65%) galt im Gegensatz zu Gold als ziemlich "unsexy". Als die Krise dann begann, gab erst recht keine Explorationsaktivitäten. Dies rächt sich nun. Denn in den vergangenen und den nächsten Jahren werden etwa 10 bis 12 Prozent des weltweiten Angebots verschwinden. Dies liegt an ausgeschöpften Minen, die sukzessive ihre Förderung senken oder den Betrieb komplett einstellen. Zudem haben neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...