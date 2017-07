Bad Marienberg - HOCHTIEF Polska baut als Generalunternehmer einen sechs Gebäude umfassenden Büropark in Breslau, so HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Entwickler und Auftraggeber des Projekts ist Vastint Poland Sp. z o.o. Das Projekt hat ein Auftragsvolumen von rund 84 Mio. Euro und soll im November 2019 fertiggestellt sein.

