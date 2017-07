Wien - In den USA verzeichnete gestern der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe einen unerwartet deutlichen Anstieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit 57,8 Punkten habe das Ergebnis für Juni klar über der Konsensschätzung von 55,2 Punkten gelegen und selbst die optimistische RBI-Prognose von 56,5 Punkten übertroffen. Der ISM Index bewege sich somit weiter komfortabel im expansiven Bereich und verweise auf eine dynamische Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe. Der ISM setze sich somit zunehmend vom PMI Index für das Verarbeitende Gewerbe ab, dessen endgültige Schätzung gestern erneut wenig positiv ausgefallen sei. Zwar liege der PMI mit 52 Punkten weiterhin oberhalb der Expansionsschwelle, doch sei er im Juni den sechsten Monat in Folge klar zurückgegangen.

