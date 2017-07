Düsseldorf - Aus "dem Gröbsten heraus" scheint der Ölpreis-Future zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Sei die technische Ausgangslage in der vergangenen Woche noch tendenziell als "angeschlagen" zu bezeichnen gewesen, habe der Future des Rohstoffpreises zuletzt nicht nur genau auf Basis der Parallelen (akt. bei 44,33 USD) zum Abwärtstrend seit April gen Norden drehen und damit eine Dynamisierung der zuvor gesehen Abwärtsbewegung verhindern können. Vielmehr sei es auch gelungen, die angeführte Trendlinie als Sprungbrett für einen Hausseimpuls zu nutzen. Zu Wochenbeginn habe nun in diesem Zuge der alte Aufwärtstrend seit August 2016 (akt. bei 48,44 USD) elegant mithilfe eines Aufwärtsgaps (47,46/48,54 USD) zurückerobert werden können. Dadurch hätten sich die Perspektiven deutlich verbessert, was umso mehr mit Blick auf die bestehenden Kaufsignale seitens des Stochastik und des MACD gelte.

