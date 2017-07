Jeder Mensch hat so seine Laster. Der eine isst gern Fastfood, der andere raucht und ein Dritter trinkt gern jeden Abend sein Fläschchen Bier.



Diese Laster lassen sich aber nicht nur im Verhalten von Personen finden, sondern haben ebenfalls ihre Äquivalente in der Unternehmenswelt. Und diese können sich sogar ziemlich lohnen!



Im Folgenden habe ich drei interessante, lasterhafte Kandidaten für dich herausgesucht, die gerade Einkommensinvestoren viel Freude bereiten könnten. Schauen wir mal, was es sonst noch zu den Sündenbringern zu sagen gibt.

1) McDonald's

Fangen wir mit dem Laster der ungesunden Ernährung an. McDonald's (WKN: 856958) ist hier gewiss ein namhafter Vertreter, der an den ...

