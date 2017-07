Von Markus Fugmann

Auch gestern gab es wieder ganz schwache Zahlen zu den US-Autoverkäufen, vor allem der amerikanischen Hersteller: General Motors -4,7% im Juni, Ford -5,0%, Fiat Chrysler -7,4%. Verkaufte etwa General Motors im Juni des Vorjahrs noch über 74.000 Autos, so sind es nun nur noch 49.000 - ähnlich bei den anderen amerikanischen Herstellern. Die unverkauften Autos von GM haben mit knapp einer Millionen den höchsten Stand seit 10 Jahren erreicht (Juni 2007), da liegt also noch viel Unverkauftes auf Halde!

Und es wird wohl noch mehr werden! Die US-Autoproduktion liegt nun 15% über dem Hochpunkt kurz vor der Finanzkrise und 130% über dem im Jahr 2010 erreichten Tief. Etwa ein Drittel aller in den USA verkauften Autos sind Leasingfahrzeuge - die nach Ende der Leasingzeit wieder an die Hersteller zurück gegeben werden. Und das große Problem ist, dass durch die Überproduktion am Markt und die immer größere Zahl an "ausgedienten" Leasing-Fahrzeugen, die an die Hersteller zurück gegeben werden, die Preise für Gebrauchtwagen stark fallen. Es gibt schlicht zu viele davon, das drückt den Preis.

Und es werden noch mehr, auch bei den Gebrauchtwagen. Mit der Finanzkrise waren die US-Autoverkäufe eingebrochen, vor allem die Verkäufe von Leasing-Fahrzeugen. In der Folge kamen dann später weniger Gebrauchtwagen auf den Markt, die Preise stiegen wegen des knappen Angebots. Die ultralaxe Geldpolitik der Fed machte ab 2010 Kredite günstig, also wurden viele Autos geleast, zu sehr vorteilhaften Konditionen weil niedrigen Finanzierungskosten für die Kunden.

Nun aber hat sich die Lage komplett ...

