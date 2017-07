Von Rory Gallivan

London (Dow Jones)--Der britische Chiphersteller Imagination Technologies hat im Geschäftsjahr 2016/17 wieder einen Vorsteuergewinn erwirtschaftet, der Streit mit dem US-Konzern Apple besteht aber weiter. Der iPhone-Hersteller hatte im April entschieden, die Technologie von Imagination in seinen Geräten nicht mehr zu verwenden, weil das Unternehmen an eigenen Entwürfen für grafische Verarbeitungseinheiten arbeitet. Die Aktie des britischen Unternehmens war im April um mehr als 70 Prozent eingebrochen, nachdem Apple - der wichtigste Kunde - angekündigt hatte, die Chips vom Imagination in rund 15 Monaten nicht mehr in neuen Produkten zu verwenden. Imagination hatte sich in Reaktion auf die Apple-Ankündigung dann selbst zum Verkauf gestellt.

"Das Management hat im vergangenen Jahr eine enorme Arbeit geleistet, um mit einer klaren Wachstumsstrategie zur Profitabilität zurückzukehren", so Chairman Peter Hill. "Es ist daher sehr bedauerlich, dass dieser Fortschritt durch die von Apple eingenommene Haltung so stark beeinträchtigt wurde". Der Verkaufsprozess für das gesamte Unternehmen werde fortgeführt, teilten die Briten mit.

Imagination hat im Geschäftsjahr, das am 30. April endete, einen Vorsteuergewinn von 2,4 Millionen Pfund (2,73 Millionen Euro) erwirtschaftet, nachdem es im Vorjahr einen Verlust von 29,4 Millionen Pfund zu verzeichnen hatte. Der Umsatz stieg auf 145,2 (Vorjahr 121,6) Millionen Pfund.

