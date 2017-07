Hamburg (ots) - Seit 30 Jahren engagiert sich TV-Star Verona Pooth (49) nun bereits öffentlich für den guten Zweck. Da kommt einiges zusammen - auch im finanziellen Bereich. Die Werbeikone hat mit ihren karitativen Auftritten bereits eine Million Euro an Spenden gesammelt. Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 05.07.) fordert sie nun: "Prominente müssen mehr tun."



Der Glückwunsch zur Spenden-Millionärin kam überraschend für Verona, weil sie selbst noch gar nicht darüber nachgedacht hatte. "Meine Mamita hat mich mit gewissen Werten großgezogen. Für mich war es von Anfang an selbstverständlich, zu helfen und zu spenden, schon lange bevor ich wirklich bekannt wurde", so die 49-Jährige. Stolz ist sie auf diesen Titel dann aber doch. Selbst wenn Prominente in ihren Augen eine gewisse Pflicht haben, sich zu engagieren: "Wir können die Plattform der Medien nutzen, so wie jetzt gerade zum Beispiel in diesem CLOSER-Interview. Ich hoffe, dass auch hierdurch ein paar Spenden zusammenkommen."



