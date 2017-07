München (ots) - Die Internetagentur BUZZWOO! eröffnet neben ihrem Hauptsitz in Stuttgart und dem Standort BUZZWOO! Asia in Chiang Mai (Thailand) am 04. Juli 2017 eine weitere Dependance in München, die BUZZWOO! Munich GmbH. Geleitet wird der neue Standort von BUZZWOO!-Geschäftsführer Daniel Gey (44, ProSiebenSat.1 Digital, BRAINPOOL Artist & Content). Die Digitalagentur entwickelt zusammen mit bekannten internationalen Marken, Agenturen und Start-ups Lösungen für die digitale Unternehmenskommunikation. Kunden sind u.a. PORSCHE, Carl Zeiss, Daimler, T-Systems, herbX Film, DELL, Red Bull, ProSiebenSat.1 Media, Das Erste, die RTL Group und die Stroer Media.



Daniel Gey: "Die Eröffnung eines neuen BUZZWOO!-Standortes in München trägt nicht nur der Tatsache Rechnung, dass wir bereits sehr viele Kunden in und um die Landeshauptstadt herum haben. Wir bauen damit auch unser Dienstleistungsangebot im Bereich Konzeption, Content-Produktion und Betreuung aller medialen Plattformen für unsere Kunden, d.h. Websites, Apps oder Social-Kanäle, weiter deutlich aus."



Bei Entwicklung und Betrieb von digitalen Unternehmenskommunikationslösungen bietet BUZZWOO! ein umfangreiches Repertoire an Know-how und Leistungen an - von cutting-edge Technologien, kreativen Websites und komplexen Portallösungen, bis hin zu Softwareanwendungen für das mobile Web und neue Trends wie z.B. das "Internet der Dinge". BUZZWOO! versteht sich dabei klar als technischer Dienstleister und Impulsgeber für seine Kunden, der zukunftsfähige Technologien erkennt noch bevor sie zum Trend werden. Mit ihrem Leistungsspektrum unterstützt die Digitalagentur seine Kunden in sämtlichen Projektphasen und auf allen Ebenen ihres digitalen Business.



Über BUZZWOO!



Gegründet 2004 in Stuttgart und seitdem inhabergeführt +++ über 600 erfolgreich abgeschlossenen Projekte +++ Das internationale Team: Querdenker, Weitblicker, Herzblut-Onliner und Technologie-Enthusiasten = mehr als 40 Mitarbeiter aus 15 Ländern +++ seit 2011 weiterer Standort in Chiang Mai (Thailand) = Hochburg der globalen "Digital Nomad"-Szene +++ 2012 Gründung des eigenen Start-up YogaTrail = Marktplatz und Netzwerk für die internationale Yoga-Community +++ YogaTrail zählt mittlerweile zu den Marktführern in der Yoga-Industrie und wird von namhaften Investoren aus Silicon Valley, Singapur und Malaysia unterstützt.



Daniel Gey (44) ist bereits seit 2015 als Berater für die BUZZWOO! tätig. Zuvor verantworte er den Bereich Multi-Channel-Networks bei der MediaGroup One GmbH. Von 2010-2013 leitete er die Online-Redaktion der BRAINPOOL Artist & Content Services GmbH in Köln. Seine digital Karriere begann Daniel Gey, der Kommunikationswissenschaften in München an der LMU studierte, 1999 als Werkstudent bei ProSiebenSat.1 Digital GmbH. Dort wurde er 2001 zunächst als Programmmanager übernommen, 2003 zum Senior Content Developer. 2006 übernahm er zunächst die Leitung der Multimedia-Angebote der Marke ProSieben, bevor er 2009 Redaktionsleiter Entertainment für alle digitalen Angebote der ProSiebenSat.1-Sendergruppe wurde.



OTS: Buzzwoo! Munich GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127183.rss2



Pressekontakt: Burda und Fink GmbH Petra Fink-Wuest pf@burda-fink.de Tel: 0171-61109353