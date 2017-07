Leeds, England (ots/PRNewswire) -



Der erste Spülkasten der Welt, der Kondenswasser aus Klimaanlagen nutzt, um Toiletten zu spülen, ist jetzt auf dem Markt und kann zu einer Ersparnis von 1,5 Milliarden Litern an Wasser pro Jahr für die 487 europäischen Hotels führen, die derzeit gebaut werden.



Es handelt sich bei Encore um den umweltfreundlichsten Spülkasten überhaupt, da sich das System einen kostenlosen und nachhaltigen Wassernachschub zunutze macht, der bislang ins Abwassersystem abgeleitet worden ist.



Encore eignet sich für Villen, Wohnungen, Büros und alle Einrichtungen, die über sowohl Toiletten als auch Klimaanlagen verfügen.



Ebenfalls erstmalig im Bereich Spülkästen ist hier, dass Architekten, Berater und Planer sich dank Encore zwei zusätzliche Anrechnungspunkte gemäß LEED und BREEAM, dem Bewertungsmaßstab für die Nachhaltigkeit von Gebäuden, sichern können.



Encore Technical Director David Davis erklärt: "Klimaanlagen haben ein Ablaufrohr, um das Kondenswasser komplett abzuführen.



"Wir haben den einzigen Spülkasten konzipiert, der dieses kostenlose Wasser ausnutzt, um Toiletten zu spülen.



"Man muss sich einmal vor Augen führen, wie viele Gebäude weltweit Klimaanlagen einsetzen, die wiederum Milliarden von Litern an Kondensat generieren, das bis zum jetzigen Zeitpunkt komplett verschwendet worden ist.



"Alle Gebäude brauchen Toiletten - warum also sollte man nicht einen Spülkasten verwenden, der einen kostenlosen, nachhaltigen Wassernachschub recycelt, vor allem angesichts des bereits bestehenden und sich verschärfenden globalen Wassermangels?"



Wassereinsparung



Nach Angaben des führenden Anbieters von Hoteldaten STR Global befinden sich in Europa derzeit 487 Hotels mit insgesamt 77.360 Zimmern in der Bauphase. Der Einsatz von Encore im Vergleich zu traditionellen Spülkästen würde einem durchschnittlichen europäischen Hotel mit 158 Betten, ausgehend von einer standardmäßigen Belegung von 80%, eine Ersparnis von 3,08 Millionen Litern Wasser bringen. Die Verwendung von Encore könnte insgesamt 1,5 Milliarden Liter Wasser pro Jahr sparen, das Äquivalent von 600 olympischen Swimming Pools.



Funktionsweise



Encore besitzt ein Fassungsvermögen von 18 Litern Wasser, dreimal mehr als ein konventioneller Spülkasten, lässt sich aber dank seines Zweikammer-Designs wie ein Standardmodell einpassen. Die untere Kammer fasst 6 Liter, die aus der Hauptleitung kommen. Die obere 12-Liter-Kammer ist mit Klimaanlagenkondensat gefüllt. Wird die Toilettenspülung betätigt, leert sich die untere Kammer, die mit dem Kondensat aus der oberen Kammer neu aufgefüllt wird. Falls die Spülung binnen kurzer Zeiträume mehrfach betätigt wird oder die Klimaanlage nicht angeschaltet ist, füllt sich der Spülkasten aus der Hauptwasserleitung. Sollte die Toilette einmal über einen längeren Zeitraum ungenutzt bleiben, wird überschüssiges Kondensat abgeleitet.



Die Erfindung



Encore ist eine Erfindung von David Davis und Graham Kelly, Directors bei der in Großbritannien ansässigen G&H Group, einem im Bereich Baudienstleistungen tätigen 25 Million GBP schweren Unternehmen.



"Wir haben über die Jahrzehnte jede Menge Programme und Konzepte entworfen und umgesetzt und beobachtet, welche Mengen an Wasser von Klimaanlagen produziert und buchstäblich weggespült werden, aber eben nicht durch das Toilettenrohr", so Herr Davis ergänzend.



"Verantwortungsbewusste Unternehmen, die sich bemühen, die umweltfreundlichsten Gebäude zu errichten, wissen, wie streng die Vergabe von LEED- und BREEAM-Punkten gehandhabt wird.



"Die Entscheidung für Encore bringt gleich zwei Punkte auf einmal - die Wahl fällt leicht, insbesondere, wenn man den großen Nutzen in Betracht zieht".



REDAKTIONELLE HINWEISE



- Encore ist ein Akronym und steht für Environmental Condensate Recovery (deutsch: ökologische Wiederherstellung von Kondensat).



- Encore wird in Großbritannien hergestellt und weltweit vertrieben.



- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.encorecistern.com



