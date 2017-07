Falsche Preisangaben haben am Dienstagmorgen zu Verwirrung an den asiatischen Börsenplätzen geführt. Neben Google zeigten Bloomberg und Yahoo falsche Kurse an. Die Technologiebörse Nasdaq versprach schnelle Aufklärung.

Mehrere Finanzdienste wie Bloomberg, Yahoo Finance und Google Finance haben am frühen Dienstagmorgen in Asien fehlerhaften Marktdaten angezeigt. Betroffen waren Aktienwerte der US-Technologiebörse Nasdaq, darunter die Anteilsscheine von Apple, Google, Amazon und Microsoft. Bei allen Unternehmen wurde derselbe Aktienkurs angezeigt: 123,47 Dollar.

Auf den ersten Blick hatten damit zahlreiche amerikanische Tech-Giganten Milliarden Dollar an Marktwert eingebüßt. Für die Amazon-Aktie ging es etwa von knapp 950 Dollar um 87 Prozent abwärts, die Papiere der Google-Mutter Alphabet fielen um 86 Prozent und Apple um 14,3 Prozent.

Dafür ...

