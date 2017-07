Schlafstörungen und Burnout gehören quasi fest zusammen, wie Psychotherapeut Geritt Müller häufig erlebt. Seine Diagnose: Stress, Druck und Pflichtbewusstsein rauben uns den Schlaf. zu tun. Was er seinen Patienten rät.

Kürzlich behandelte ich einen Patienten, der seit über 20 Jahren in einem Chemieunternehmen gearbeitet hatte und nun über anhaltende Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit klagte. Seine Arbeit musste er in einem äußerst anstrengenden Schichtsystem absolvieren: Immer im Wechsel musste er zwölf Stunden arbeiten, bevor er 24 Stunden frei hatte. Dieses Schichtsystem mit stetigen Wechseln zwischen Tag- und Nachtarbeit ist schon für junge Menschen herausfordernd und verlangt mit wachsendem Alter immer mehr Ressourcen ab, zumal man heutzutage davon ausgeht, dass der Mensch ohnehin nicht länger als sechs Stunden pro Tag produktiv arbeiten kann.

Druck, Stress, wenig Schlaf

Da einige seiner Kollegen länger ausfielen, war zu der üblichen Arbeit noch einiges hinzugekommen, was meinen Patienten, der zu übermäßiger Angepasstheit und Pflichtbewusstsein neigte, immer mehr an den Rand seiner Kräfte brachte. Besonders der fehlende Schlaf machte ihm zu schaffen: In früheren Zeiten, wo er seitens der Vorgesetzten weniger Druck verspürt hatte, hatte er die unterschiedlichen Tagesstrukturen noch verkraftet, doch nun fühlte er sich, als lebe er dauerhaft im Jetlag.

Schlafstörungen gehören zu den wichtigsten Symptomen psychischer Erkrankungen, die fast alle depressiven Patienten, insbesondere solche mit Burn-Out-ähnlichen Zuständen, berichten.

Schlafschwierigkeiten führen schnell zu einem Teufelskreis, vor dem einige Menschen panische Angst entwickeln: ...

