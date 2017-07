Für Bundeskanzlerin Angela Merkel steht fest, dass Deutschland Batteriezellen produzieren muss. Doch die deutsche Automobilbranche hält sich bislang vornehm zurück. Warum Unternehmen die Milliardeninvestition scheuen.

Klarer hätte die Aussage nicht sein können. "Deutschland soll wieder Standort für eine Batteriezellproduktion werden", steht im neuen Wahlprogramm, das CDU und CSU am Montag präsentiert haben. Hinter dieser Forderung steht auch die Bundeskanzlerin. Schließlich befinde sich die Automobilindustrie in einer "Transformationsphase", wie Angela Merkel selbst attestiert.

Auch wenn sie ihr 2010 ausgerufenes Ziel, binnen zehn Jahren eine Million strombetriebene Fahrzeuge in Deutschland zu verkaufen, längst widerrufen hat, so hofft sie darauf, dass in Deutschland in naher Zukunft eine Fabrik für Batteriezellfertigung entsteht. Erst in der vergangenen Woche stellte sie auf einem Kongress der Unionsfraktion im Bundestag Staatshilfen über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen in Aussicht - sofern es die Autobranche wünscht.

Merkel weiß, dass die Unternehmen das Risiko einer Investition scheuen. Immerhin geht es um gut fünf Milliarden Euro, die eine Fabrik kosten würde. Lithium-Ionen-Zellen werden heute schon in Massen und preiswert in Asien produziert. Unklar ist, wie sich die Technologie entwickelt und ob die Zelle überhaupt das Herz des Elektroautos sein wird oder nicht doch eher eines von vielen Zulieferteilen. Völlig unklar ist es auch, ob jeder Autohersteller allein agiert oder ob es gemeinsame Zellwerke der deutschen Konzerne geben wird. Merkel fordert "Signale aus der Wirtschaft, um in dem Bereich dann auch wirklich voranzukommen".

In der Autobranche heißt es dazu, es sei nur ein Konsortium unter Führung einer der großen Zulieferer wie Bosch oder Continental denkbar. Bei Continental heißt es dazu aus Konzernkreisen, dass frühestens nach der Bundestagswahl mit einer Entscheidung gerechnet werden könne. Zudem werde die Fabrik eher in einem östlichen EU-Land entstehen - wegen der hohen Energiepreise in Deutschland. Da eine solche Fabrik hoch automatisiert sei und nur wenige Arbeitsplätze böte, hätten auch die Gewerkschaften nichts gegen einen Standort in Osteuropa, heißt es in der Branche.

Bei den Automobilherstellern stößt die Politik auf taube Ohren, von einer eigenen Zellfertigung wollen sie vorerst nichts wissen. Alles zu unsicher, unklar und viel zu teuer. Ob nun Volkswagen, Daimler oder BMW, sie alle warten ab. Der Aufbau einer eigenen Produktion komme - wenn überhaupt - erst Mitte des nächsten Jahrzehnts in Frage. Mit der nächsten Zellgeneration, die für Elektroautos eine deutlich größere Reichweite verspreche.

Dass das Auto mit Batterieantrieb eine große Zukunft hat, daran gibt es in den Chefetagen der Autohersteller allerdings keine Zweifel. Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller sprach auf der Hauptversammlung davon, dass die Batterie den Charakter der neuen Fahrzeuge präge, "sie wird zum Herz des Automobils". Bis zum Jahr 2025 soll Volkswagen zum weltweit wichtigsten Hersteller von Elektrofahrzeugen aufgestiegen sein, schon in den nächsten fünf Jahren werde der Wolfsburger Konzern rund neun Milliarden Euro in die Entwicklung alternativer Antriebe investieren.

In Stuttgart klingt das ähnlich. Bis 2022 sollen bei Daimler mehr als zehn neue Elektroautos in Serie gehen: vom Smart bis zum großen SUV-Geländewagen. Zehn Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren in den Ausbau der Elektroflotte fließen. Der Daimler-Konzern erwartet, dass der Anteil der Elektromodelle am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz im Jahr 2025 zwischen 15 und 25 Prozent liegen wird.

VW-Chef Müller lässt keinen Zweifel daran, wie groß die Bedeutung der Batterie beim Aufstieg der Elektromobilität sein wird. Doch er und seine anderen Kollegen aus den Autokonzernen ...

