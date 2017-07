FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.07.2017



- BERENBERG CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 600 PENCE - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XLMEDIA PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SIG PRICE TARGET TO 155 (100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 315 (298) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 255 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1275 (1265) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 513 (487) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS QUARTO GROUP PRICE TARGET TO 300 (380) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RBS PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'NEUTRAL'



