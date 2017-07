München (ots) -



- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 8,7 % (14-49) bzw. 10,7 % MA (14-29) - RTL II mit 6,7 Prozent Tagesmarktanteil



RTL II punktete am Montagabend erneut mit einer authentischen Dokumentation. Die erste von sechs neuen Folgen aus der Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" stieß auf großes Interesse: Bis zu 1,59 Millionen Zuschauer gesamt verfolgten die Sozialdokumentation. Die Sendungen verzeichnete sehr gute 8,7 % (14-49 Jahre) bzw. 10,7 % MA (14-29 Jahre). Insgesamt erzielte RTL II einen guten Tagesmarktanteil von 6,7 Prozent.



Auch die im Anschluss gezeigte Dokumentation aus der Reihe "Außergewöhnliche Menschen" überzeugte mit 7,4 % (14-49 Jahre) bzw. 12,0 % MA (14-29 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 03.07.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Frank Nette 089 - 64185 6503 frank.nette@rtl2.de