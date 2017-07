Berlin (ots) - Weiterführende Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich jetzt wieder für den Sprachwettbewerb "Go4Goal" anmelden. Der von der Language & Testing Service GmbH (LTS) initiierte, jährlich stattfindende Wettbewerb hat das Ziel, das Englisch-Sprachniveau der Schüler ab der siebten Klasse zu vergleichen und die Schüler für die englische Sprache zu begeistern.



Vorteil für Schüler: Sie absolvieren im Rahmen des Wettbewerbs sogenannte TOEFL-Tests. Im Anschluss an den Wettbewerb erhält jeder Schüler einen offiziellen TOEFL Score Report, der als international anerkannter Sprachnachweis für den Schüleraustausch oder als Hochschulzulassung eingesetzt werden kann.



Die besten Schulen können dieses Jahr unter anderem Klassenreisen und Abenteuercamps gewinnen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Schüler. Melden sich Schulen bis zum 31. Juli 2017 an, beträgt die Gebühr nur 12 Euro pro Schüler. Anmeldungen sind bis zum 20. Oktober 2017 möglich.



Alle Informationen und Online-Anmeldung unter www.go4goal.eu



