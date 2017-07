Die Metallmärkte liefern ein erstes Indiz dafür, dass die Korrektur in den Industriemetallen zum einen und diejenige der Rohstoffkonzerne zum anderen die rund 35 %-Korrektur absolviert haben. Alle Großen wie Glencore, Rio Tinto, BHP Billiton und Anglo American zeigen den gleichen Ansatz. br/>

Der erste vorsichtige Einstieg mit einem kleineren Betrag vor vier Wochen war richtig. Demnächst geht es um den Ausbau der Positionen. Einer der wichtigsten Indikatoren dafür ist Eisenerz. br/>

Zur Erinnerung: Von 35 $ in 2015/Anfang 2016 ging es rasant nach oben bis 83 $, anschließend in die Korrektur bis rd. 53/54 $, inzwischen wieder 64 $ und gestern 62,9 $, also eine echte Jojo-Party. Am besten nachzuvollziehen ist dies am Kurs von Vale für diejenigen, die Eisenerz spielen wollen. Daraus ergeben sich zwei Aspekte:br/>

Die Metallpreise sind immer die besten Frühindikatoren für Konjunkturtrends. Meistens mit einem Vorlauf von einigen Monaten, wie seit 2015/2016. So wie sich nach der Konsolidierung nun der weitere Trend darstellt, liegt darin der wichtigste Indikator für die Entwicklung per 2018/2019. Weitaus sicherer als alle Prognosen der Konjunkturforscher inklusive IMF, OECD oder ifo etc.br/>

Glencore war in der letzten "Actien-Börse" der leicht vorgezogene erste Tipp. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.