NEW YORK (Dow Jones)--Eine Reihe von falschen Aktienkursen flimmerte am Dienstagmorgen weltweit über die Handelsbildschirme von Aktienhändlern. Im asiatischen Handel wurden kurzfristig riesige Kursbewegungen bei einigen der weltgrößten Unternehmen angezeigt, unter anderem bei den Papieren von Apple, Microsoft und Amazon. Die fehlerhaften Kurse tauchten dabei zwischen 6 Uhr und 7 Uhr Hongkonger Zeit auf zahlreichen Plattformen auf, darunter Yahoo Finance, Google Finance und die Bloomberg-Terminals. Die Aktienmärkte in den USA hatten unmittelbar vor dem "Independence Day" zu dieser Zeit bereits geschlossen.

Die Nasdaq räumte ein, für die falschen Kurse seien Testdaten verantwortlich gewesen, die von Drittanbietern wie Bloomberg fehlerhaft in das Handelssystem eingespeist worden seien. Kurzfristig notierten mehrere US-Aktien einheitlich bei 123,45 Dollar. Für Apple hätte dies einen Kursrutsch um 14 Prozent bedeutet, Amazon wären sogar um 87 Prozent eingebrochen. Microsoft hingegen konnte sich über einen vermeintlichen Kursgewinn von 79 Prozent freuen. Wären diese Kursbewegungen tatsächlich real gewesen, hätte Apple auf einen Schlag 104 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Noch härter hätte es Amazon getroffen, der Börsenwert des Onlinehändlers wäre um 396 Milliarden Dollar zusammengeschmolzen. Im Gegenzug wäre die Marktkapitalisierung von Microsoft um 415 Milliarden Dollar gestiegen.

Tatsächliche Handelsabschlüsse seien von dem Datenfehler allerdings nicht betroffen gewesen, sagte Joe Christinat, ein Sprecher der Nasdaq. Es habe sich um einen Fehler bei den Zwischenhändlern gehandelt, nicht der Nasdaq selbst. Einige Plattformen wie FactSet oder Nasdaq.com hätten die ganzen Zeit die richtigen Preise angezeigt, merkte Christinat an. Ein Sprecher von Bloomberg hingegen teilte mit, dass Rückfragen an die Nasdaq gerichtet werden sollten. Weiter wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Die Börsen in den USA hatten wegen des anstehenden Unabhängigkeitstages den Handel am Montag vorzeitig beendet und sind am heutigen Dienstag geschlossen. Nach dem offiziellen Börsenschluss der Nasdaq können Aktien noch nachbörslich gehandelt werden, gewöhnlich dauert diese Phase vier Stunden. Typischerweise schließt die Nasdaq um 16 Uhr Ostküstenzeit, wegen des Unabhängkeitstages wurde jedoch schon um 13 Uhr Ostküstenzeit die Schlussglocke geläutet. Dies könnte eine Rolle bei der Datenpanne gespielt haben, meint Christinat. Typischerweise würden immer nach Ende des Handels Testdaten durch das Handelssystem geschickt, in diesem Fall sei das Prozedere nicht ordnungsgemäß gewesen.

"Ich habe schon öfter erlebt, wie ein 'Fat-Finger-Fehler' zu Phantasiekursen geführt hat", sagt Eric Moffett, Portfoliomanager des T. Rowe Price Asia Opportunities Equity Fund in Hongkong. "Als die entsprechenden Warnmeldungen zu den Kursen auftauchten, hatte ich jedoch sofort gemerkt, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein muss". Moffett zufolge zögen derartige Kurssprünge - ob nun durch einen "Fat-Finger-Fehler ausgelöst oder nicht - typischerweise keine umfangreichen Handelsaktivitäten nach sich, der Markt bleibe ruhig. Die Hektik nach den Warnmeldungen indes habe Mofetts Aufmerksamkeit erregt. Er habe sofort an eine Art von Cyberangriff gedacht, gab der Portfoliomanager zu.

Schon in den vergangenen Jahren hatte ähnliche Vorfälle die Öffentlichkeit erregt und für Ärger am Markt gesorgt. Im Mai 2010 etwa brach der Dow-Jones-Index binnen weniger Minuten um mehr als 1.000 Punkte ein, um sich sofort wieder zu erholen. Diese Episode ging als "Flash Crash" in die Handelsgeschichte ein. Im August 2013 brachte eine technische Panne, genauer gesagt ein Problem mit der Dateneinspeisung, den Aktienhandel an der Nasdaq drei Stunden zum Erliegen. Im Juli 2015 zwang ein Computerfehler die New York Exchange, den Handel für fast vier Stunden auszusetzen.

Ein Unterschied zu den früheren Vorfällen liegt darin, dass diesmal offenbar keine Transaktion negativ von der Datenpanne betroffen war. Eine Händlernotiz aus der Nasdaq verlautete, dass Dritte in ungeeigneter Weise Testdaten eingespeist hätten, die als Teil der abendlichen Testprozedur gedacht gewesen seien. Weiter hieß es, dass alle Daten, die nach 17.16 Uhr Ostküstenzeit eingegangen seien, als Testdaten zu betrachten und aus der Datenbank zu löschen seien. Aus einer Statusmeldung auf der Homepage der Nasdaq geht hervor, dass alle Systeme normal liefen. Allerdings waren danach trotzdem noch nicht alle Fehler beseitigt. So wurde der Kurs des Biotechnologiekonzerns Amgen auf Google Finance auch im späten Asienhandel noch fehlerhaft mit 123,45 Dollar angegeben. Tatsächlich gingen Amgen am Montag mit 172,80 Dollar aus dem Handel.

