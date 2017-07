BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Unternehmen im Ausland blicken wieder zuversichtlicher auf die globale Konjunktur. "Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind so positiv wie lange nicht", fasste DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Dienstag in Berlin das Ergebnis des AHK World Business Outlook für das erste Halbjahr 2017 zusammen. Für 2017 erwartet der DIHK demnach ein Weltwirtschaftswachstum von 3,6 Prozent. 34 Prozent der rund 4.000 befragten Unternehmen rechnen demnach mit einer Verbesserung der Konjunktur vor Ort. Lediglich 16 Prozent erwarten schlechtere Zeiten. In der letzten Umfrage vom Herbst 2016 hatten 27 Prozent der Firmen optimistisch nach vorne geblickt.

Brexit macht schlechte Laune

"Die gute Entwicklung umfasst fast alle Weltregionen", erklärte Treier. Dies gilt der in nahezu allen Weltregionen, vor allem aber für Nordamerika, die Eurozone und China. Ausnahmen sind demnach Südamerika sowie Ost- und Südosteuropa, wo es insbesondere Skepsis wegen der türkischen Wirtschaft vorherrscht. Zudem trübe der Brexit die wirtschaftlichen Aussichten im Vereinigten Königreich.

56 Prozent der im Ausland tätigen deutschen Unternehmen erwarten bessere Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten, wie Treier sagte. Sie würden allerdings erstmals die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als das Top-Risiko für ihre Geschäfte einstufen. Jedes zweite Unternehmen sehe darin ein Risiko für seine Geschäfte im kommenden Jahr, dies seien so viele wie noch nie. Als Hauptgründe wurden neben dem Brexit handelspolitische Aussagen der US-Regierung und der zunehmende Protektionismus in vielen Ländern genannt. In der letzten Umfrage hatte noch die Nachfrage als größtes Risiko gegolten.

Aufruf an den G20-Gipfel

Knapp ein Viertel der Unternehmen sieht zudem laut DIHK seine Geschäftstätigkeit durch zunehmende Handelsbarrieren gefährdet. Auch die Schuldenlast vieler Länder bereite den Unternehmen Sorgen, weil ausbleibende Investitionen besonders die deutsche Wirtschaft träfen. "Diese Warnsignale sollten nicht überhört werden", mahnte Treier und forderte die G20-Länder auf, bei ihrem am Freitag in Hamburg beginnenden Gipfel "ein deutliches Zeichen für freien Welthandel und für fairen Wettbewerb setzen". Klare Signale für eine vertiefte internationale Zusammenarbeit über Grenzen hinweg seien derzeit dringend nötig.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 04:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.