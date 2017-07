Gütersloh/ Berlin (ots) -



- Internationales Karriere- und Networking-Event vom 3. bis 5. Juli in Berlin - Mehr als 1.300 Bewerbungen aus 117 Ländern - Launch von weltweiten Alumni Hubs



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen feiert diese Woche zehnjähriges Jubiläum seines internationalen Karriere- und Networking-Events Talent Meets Bertelsmann. Mit mehr als 1.300 Bewerbungen aus 117 Ländern hat die zehnte Auflage des Formats alle Rekorde gebrochen. Bertelsmann trifft sich von heute bis Mittwoch mit einer Auswahl von 60 Top-Studenten. Bei einem Programm aus Workshops, Case Study-Wettbewerb und Karriere-Coaching tauschen sich die Teilnehmer mit Bertelsmann-Führungskräften zu digitalen Geschäftsmodellen und praxisnahen Themen aus dem Bertelsmann-Konzern aus.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Wie kaum ein anderes Event spiegelt Talent Meets Bertelsmann die Vielfalt und Kreativität unseres Konzerns wider. Bei Bertelsmann zu arbeiten bedeutet, die Welt der Medien, Dienstleistungen und Bildung an vorderster Stelle zu gestalten - unternehmerisch und in einem internationalen Umfeld."



Seit der ersten Talent Meets Bertelsmann-Veranstaltung im Jahr 2008 ist das Format stetig gewachsen und zu einem festen Begriff unter Studierenden auf der ganzen Welt geworden. In den mittlerweile zehn Jahren haben sich weltweit insgesamt mehr als 5.000 Studenten beworben und mehr als 500 von ihnen an einem der jährlichen Events in Berlin teilgenommen. Die Interessenten kommen aus den unterschiedlichsten Ländern - von Argentinien über Australien, Israel oder Brasilen. Die größte Anzahl der Bewerbungen kommt neben Deutschland vor allem aus Indien, China und den USA.



Das Besondere an Talent Meets Bertelsmann: Studentinnen und Studenten mit unterschiedlichsten fachlichen Erfahrungen und akademischen Abschlüssen können teilnehmen - Wirtschaftswissenschaftler, ebenso wie Geisteswissenschaftler, Bachelor- und Masterstudenten ebenso wie MBA-Aspiranten und Doktoranden.



Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, erklärt: "Frische Ideen und kreative Lösungsansätze auf einer internationalen Bühne: Dafür steht Talent Meets Bertelsmann. Das Interesse für unsere diesjährige Veranstaltung übertrifft dabei all unsere Erwartungen. 1.300 Bewerbungen aus 117 Ländern zeigen uns einmal mehr, dass 'TMB' zu einer echten Marke unter Studierenden auf der ganzen Welt geworden ist."



Zur zehnten Auflage des Formats schuf Bertelsmann mit sogenannten Alumni Hubs eine Gelegenheit für ehemalige Teilnehmer, sich weltweit in ihren jeweiligen Regionen wiederzutreffen. Es fanden bereits Treffen in München, New York und London statt. Bis Ende des Jahres sind weitere in Köln, Paris und im Silicon Valley geplant. Von den bisher mehr als 500 Alumni haben rund ein Viertel entweder eine Festanstellung erhalten, ein Praktikum absolviert oder eine Studiums-Abschlussarbeit bei Bertelsmann angefertigt.



Die Workshops befassen sich auch in diesem Jahr thematisch mit aktuellen Herausforderungen aus den Bertelsmann-Unternehmensbereichen. Neben 100 Talent Meets Bertelsmann-Alumnis sind diverse Führungskräfte von Bertelsmann vor Ort, darunter mehrere Mitglieder des Vorstands und des Group Management Committee. Die besten Teams erhalten attraktive Preise wie etwa mehrtägige Reisen zu internationalen Standorten des Konzerns. Eine hochkarätig besetzte Jury wird die Präsentationen der Studenten bewerten, sie besteht in diesem Jahr aus: dem Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe, Markus Dohle (Mitglied des Vorstands und CEO von Penguin Random House), Immanuel Hermreck (Mitglied des Vorstands, Personalvorstand), Bernd Hirsch (Mitglied des Vorstands, Finanzvorstand), Julia Jäkel (CEO von Gruner + Jahr), Annabelle Yu Long (CEO Bertelsmann China Corporate Center und Managing Partner Bertelsmann Asia Investments), Hartwig Masuch (CEO von BMG) und Bert Habets (Co-CEO der RTL Group).



Das dreitägige Event, das wie in den letzten Jahren vor allem in der Bertelsmann-Repräsentanz "Unter den Linden 1" in Berlin stattfindet, ist der jährliche Höhepunkt der vielfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your Own Career", die zeitlich mit Talent Meets Bertelsmann ins Leben gerufen wurde. Am zweiten Tag des Events findet traditionell ein exklusives Privatkonzert mit Musikern der Bertelsmann-Tochter BMG statt. In diesem Jahr wird die Band KMF auftreten.



