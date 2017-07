Aldi Nord will mit dem Projekt "Aniko" seine Filialen modernisieren. Dafür nimmt der Discounter mehr als fünf Milliarden Euro in die Hand. Doch ein Streit im Albrecht-Clan könnte das Vorhaben noch blockieren.

Der Discounter Aldi Nord will weltweit mehr als fünf Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen investieren. Die Geschäfte sollen durch das Umbauprojekt Aniko heller, freundlicher und auch ein Stück weit großzügiger werden. "Aniko ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi-Nord", erklärte Theo Albrecht junior, Sohn des Unternehmensgründers, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor ...

