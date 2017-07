Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts020/04.07.2017/11:00) - China steht kurz davor, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Mit Unternehmen wie Huawei, DJI und Tencent zeigt es sich schon heute als Motor weltweiter Innovation. Unternehmer aus der ganzen Welt suchen daher im Reich der Mitte ihre Chance. Doch allzu oft scheitern sie an den schwer durchschaubaren kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Eigenheiten. Wer den chinesischen Markt erobern oder die Innovationskraft seines Unternehmens mit chinesischem Know-how bereichern will, kann auf Insiderwissen nicht verzichten. getAbstract spürt aktuelle, relevante und vor allem authentische Veröffentlichungen auf, fasst sie auf Englisch zusammen und eliminiert so kulturelle und sprachliche Barrieren. Nutzer erhalten einen exklusiven Einblick in die Besonderheiten des chinesischen Marktes, damit ihre China-Strategie zum Erfolg wird. Denken wie ein erfolgreicher chinesischer Unternehmer Die getAbstract-Bibliothek Inside China bietet Zugang zum Business-Know-how chinesischer Experten und damit authentisches, exklusives Insiderwissen. Die getAbstract-Redakteure in Peking sichten chinesische Tageszeitungen, Magazine, Journale und Bücher auf der Suche nach den neuesten Geschäftstrends. Die wichtigsten Veröffentlichungen werden auf Englisch im bewährten 10-Minuten-Format zusammengefasst, und wöchentlich kommen Zusammenfassungen hinzu. Firmenkunden können den Zugang zur Bibliothek entweder zusätzlich zu ihrer bestehenden Auswahl oder einzeln kaufen und ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Über die Webplattform und die mobile App von getAbstract haben Nutzer jederzeit und von überall Zugriff auf die Zusammenfassungen. Bildmaterial in hoher Auflösung: https://www.getabstract.com/m-img/170704_getAbstract_LinkedIn%2C%20The%20Lonely% 20Explorer.png https://www.getabstract.com/m-img/170704_getAbstract_Apple%20Pay%20Reaches%20the %20One-Year%20Mark%20in%20China.png Meldung als PDF: https://www.getabstract.com/m-img/170704_getAbstract_Inside%20China.pdf Über getAbstract getAbstract wurde 1999 in Luzern (CH) gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Sachbuchzusammenfassungen. Wir vermitteln das Wesentliche jedes Buches in eingängigen Kurztexten und unterstützen damit Millionen Nutzer bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Unsere Bibliothek enthält 15.000+ Zusammenfassungen in sieben Sprachen. In Kooperation mit über 600 Verlagspartnern bieten wir das Neueste und Beste aus Bereichen wie Wirtschaft, Mitarbeiterführung, Innovation, Zeitmanagement, Gesundheit & Wohlbefinden, Kreativität. In Miami (USA) befindet sich unsere Auslandsniederlassung. Weitere Informationen zu getAbstract: https://www.linkedin.com/company/getabstract https://www.xing.com/company/getabstract https://www.facebook.com/getAbstract https://www.instagram.com/getabstractofficial Pressekontakt: Ramona Hiess Telefon: +41 41 367 51 68 E-Mail: ramona.hiess@getAbstract.com (Ende) Aussender: getAbstract AG Ansprechpartner: Ramona Hiess Tel.: +41 41 3675168 E-Mail: ramona.hiess@getAbstract.com Website: www.getAbstract.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170704020

