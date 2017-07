(In der gegen 10.55 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss es sowohl in der Überschrift als auch im Text und in der Tabelle korrekt Bundesobligationen (NICHT: Bundesschatzanweisungen) lauten.

AUKTION/Kupon 5-jähriger Bundesobligation auf 0,00% festgelegt

Von Karen Hage

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neuen fünfjährigen Bundesobligationen werden mit einem Kupon von 0,00 Prozent ausgestattet, wie die Deutsche Finanzagentur am Dienstag mitteilte. Die Auktion der Titel ist für den morgigen Mittwoch angesetzt. Nachfolgend die Einzelheiten der bevorstehenden Emission:

=== Auktionstag: 5. Juli 2017 Emission: 0,00-prozentige Bundesobligationen mit Fälligkeit 7. Oktober 2022 Volumen: 4 Mrd EUR Settlement: 7. Juli 2017 ===

