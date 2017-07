Ein neuer Raketentest von Nordkorea hat am Dienstag für Verunsicherung an den Börsen gesorgt. Dax und EuroStoxx50 fielen um je 0,1 Prozent auf 12.463 und 3487 Punkten und folgten damit den Märkten in Asien, die nach dem Raketentest ins Minus gerutscht waren. Die "Krisenwährung" Gold wurde dafür wieder stärker nachgefragt.

