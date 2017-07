FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Sentix sieht ein Ende des jüngsten Kursrutsches am deutschen Aktienmarkt . Die Stimmung hiesigen Aktien gegenüber habe zwar in der vergangenen Woche einen gehörigen Dämpfer erlitten und sei auf das niedrigste Niveau seit Februar 2016 gefallen, schrieb der Experte Manfred Hübner in einer Studie vom Dienstag. Aus Sicht der verhaltensorientierten Finanztheorie sei diese Skepsis jedoch eher günstig für die weiteren Perspektiven an der Börse. Dahinter steckt die Überlegung, dass sich ein zu hoher Pessimismus der Anleger oft als übertrieben erweist.

Die Kehrseite dieser Entwicklung sei allerdings, dass wegen des schnellen Einbruchs der Stimmung nicht sofort mit ähnlich raschen Kursgewinnen zu rechnen sei, fuhr Hübner fort. Vielmehr zeigten statistische Untersuchungen, dass es durchschnittlich zwei weiterer Wochen bedarf, bis die Basis für eine Kurserholung gelegt sei. Anleger, die die derzeit niedrige Stimmung nutzen wollten, bräuchten also Geduld.

Hintergrund der deutlichen Stimmungseintrübung ist Sentix zufolge wohl die Verunsicherung darüber, ob und wie eine Rückführung der expansiven Geldpolitik in der Eurozone vonstattengeht. Die Erinnerung an die Kurskorrekturen des Jahres 2013, als die US-Notenbank Fed ihren monetären Kurs verschärfte, wirke verunsichernd auf die Anleger.

Das Analysehaus Sentix wertet seit 2001 wöchentlich Umfrageergebnisse zur Markteinschätzung unter privaten und institutionellen Investoren im Internet aus./la/ag/stb

ISIN DE0008469008

AXC0105 2017-07-04/11:35