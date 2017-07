Leinfelden (ots) -



Kennen Sie das? Endlich ist das wohlverdiente Wochenende da, Sie freuen sich auf Ihre Terrasse, ein kühles Getränk und ein gutes Buch - auf Zeit zum Entspannen eben. Doch dann fällt der Blick auf den Rasen und erinnert Sie daran: Es ist Zeit zum Mähen. Bis zu zweimal pro Woche sollten Gartenbesitzer im Sommer die Halme kürzen, damit das Grün gepflegt aussieht. Das bedeutet jede Menge Arbeit - müsste aber eigentlich gar nicht sein: Denn das, was Sie im Schweiße Ihres Angesichts mühsam erledigen, kann auch ein Roboter-Rasenmäher übernehmen. Die Vorteile der autonomen Helfer liegen auf der Hand: Mähroboter werden niemals müde und haben kein Problem damit, wenn das Gras nach einer Regenperiode regelrecht schießt. Außerdem arbeiten Mähroboter nach dem Mulch-System. Das bedeutet, dass das Schnittgut zerkleinert und wieder auf dem Rasen verteilt wird. Und dieses Schnittgut wirkt sogar noch als Dünger und sorgt für sattes Grün. Kein Wunder, dass Henk Becker, Entwicklungschef bei Bosch Power Tools - einem der führenden Hersteller von Mährobotern - fest davon ausgeht, dass der Markt für Mähroboter in den kommenden Jahren weiter wächst:



O-Ton Henk Becker



Die Verkaufszahlen von Roboter-Mähern steigen stetig. Der Trend zur Automatisierung hält hier auch an - das macht auch vor dem eigenen Garten nicht halt. Und die Hobbygärtner freuen sich über den zusätzlichen Komfort: Denn wenn es einmal installiert ist, muss man nichts mehr selbst tun und kann stattdessen die Zeit in seinem Garten genießen. (0:15)



Noch beackern Mähroboter überwiegend größere Rasenflächen bis zu 1.200 Quadratmeter. Nutzer-Analysen haben aber gezeigt, dass zunehmend auch kleinere Rasenflächen bis 400 Quadratmeter für die autonome Rasenpflege in den Fokus rücken. Flächen also, die rund 75 Prozent aller privaten Gärten ausmachen. Bosch Power Tools bietet mit dem Indego 400 und dem Indego 400 Connect für eben diese Anwendungsgebiete die idealen Mähroboter an:



O-Ton Henk Becker



Wir haben unsere beiden neuen Modelle konsequent nach den Bedürfnissen der Verwender entwickelt. Die neuen Indego Mähroboter sind 50 Prozent kleiner - und nur halb so laut wie bisherige Modelle. (0:10)



Die Funktionsweise von Mährobotern ist vergleichsweise einfach: Über eine im Garten installierte Ladestation wird ihr Akku geladen, sie starten selbständig und kehren bei schwacher Batterie automatisch zur Ladestation zurück. Bei den meisten Modellen ziehen die Mähroboter nach einem Zufallsprinzip ihre Bahnen. Nicht so bei den intelligenten Indego-Modellen:



O-Ton Henk Becker



Der Indego arbeitet mit unserem bewährtem "Logicut" für systematisches Mähen in Bahnen. Wie groß die zu mähende Fläche tatsächlich ist, weiß der Indego, sobald er einmal am Begrenzungskabel entlang gefahren ist: Dabei vermisst er dabei mit Hilfe von Sensoren und einer Software den Garten. Das Ergebnis: ein 35 Prozent schnellerer Schnitt gegenüber vergleichbaren Roboter-Mähern, die nach dem Zufallsprinzip mähen. (0:24)



Der Rasen wird übrigens auch dann gemäht, wenn der Gartenbesitzer mal drei Wochen im Urlaub ist. Mähen 4.0 sozusagen.



O-Ton Henk Becker



Das ist unsere neue Kalender-Funktion. Die ermittelt unter Berücksichtigung der Rasengröße, der gemähten Fläche pro Akku-Laufzeit und der notwendigen Ladezeiten automatisch den besten Mäh-Zyklus. Und der Verwender muss nicht mehr manuell programmieren. Bedienbar ist der Indego 400 Connect bequem per "Bosch Smart Gardening"-App. Rasenmähen wird so einfach und komfortabel wie nie zuvor. (0:21)



Nie mehr selbst den Rasen mähen - die Roboter-Mäher Bosch Indego 400 und Indego 400 Connect machen den Traum vieler Gartenbesitzer wahr!



