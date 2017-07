FRANKFURT (DOW JONES)--Der Automobiltechnik- und Rüstungskonzern Rheinmetall wird 38 gepanzerte Transportfahrzeunge der Marke Boxer modernisieren. Die europäische Rüstungsagentur Occar hat das Boxer-Konsortium Artec am 28. Juni mit der Umrüstung beauftragt. Die Weiterbeauftragung der Artec an den Konsortialpartner Rheinmetall MAN Military Vehicles wird in den kommenden Wochen erwartet. Der Auftrag hat für Rheinmetall ein Volumen von rund 21 Millionen Euro und wird Mitte 2020 abgeschlossen sein.

July 04, 2017

