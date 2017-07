Die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) ist am Dienstag zur neuen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Sie erhielt im Landtag in Schwerin 40 von insgesamt 70 gültigen Stimmen.

Damit ist sie die erste Frau an der Spitze einer Landesregierung in dem Bundesland. Schwesig tritt die Nachfolge von Erwin Sellering an. Dieser hatte Ende Mai aus gesundheitlichen Grünen seinen Rücktritt von allen Ämtern angekündigt und Schwesig als Nachfolgerin vorgeschlagen.