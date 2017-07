ein tragfähiger Boden muss noch unbedingt her! Obwohl Iran mit dem französischen Total-Konzern einen Erdgasdeal in Milliardenhöhe vereinbart hat, trug die Nachricht nur kurzfristig zu einem Kursschub bei. Dennoch ergeben sich hervorragende Long-Chancen, sobald eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen worden ist.

Denn die Chancen für einen tragfähigen Boden im Bereich und 44,00 Euro stehen nach Auswertung des kurzfristigen Chartverlauf seit Anfang 2016 relativ gut - denn an dieses Niveau hämmerte die Aktie in den vergangenen Monaten mehrmals darauf ein, ein Anstieg darüber gelang allerdings erst im Dezember vergangenen Jahres. Damit etablierten Markteilnehmer in diesem Bereich nun eine Horizontalunterstützung, die kurzfristig Wirkung zeigt und für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden kann. Als Bestätigung wäre jedoch ein Wochenschlusskurs oberhalb von 44,00 Euro wünschenswert. Aber auch steigende Rohölpreise dürften der Aktie ...

