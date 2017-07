WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Autos je 1000 Einwohner in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. 2015 seien 548 Personenwagen je 1000 Einwohner gezählt worden, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. 2010 seien es noch 527 Autos je 1000 Einwohner gewesen. Damit liegt Deutschland in der EU aber keineswegs an der Spitze, schob sich aber vom 8. auf den 6. Rang vor. Spitzenreiter sei Luxemburg mit 661 Personenwagen je 1000 Einwohner gewesen, vor Deutschland lagen auch etwa Malta (634), Finnland (590) und Zypern (575). Am geringsten war die Auto-Dichte mit 261 Personenwagen je 1000 Einwohner in Rumänien./tst/DP/stw

