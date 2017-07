(Neu: Kursentwicklung nach Übernahmespekulationen um Worldpay)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmeinteresse aus der Branche am Wettbewerber Worldpay hat den ohnehin schon starken Wirecard-Aktien am Dienstagvormittag weiteren Schub gegeben. Mit plus 5,5 Prozent auf 60,55 Euro lagen sie nur noch 35 Cent unter ihrem Rekordhoch. Worldpay-Papiere schossen in der Spitze gar um über ein Viertel nach oben.

Die Briten hatten zuvor bestätigt, dass der US-Zahlungsabwickler Vantiv und JPMorgan Chase Interesse an einer Übernahme signalisiert hätten. Bis zum 1.August müssten sich die Interessenten nach britischem Recht nun für oder gegen eine Kaufofferte entscheiden.

Zuvor hatte Analyst Sebastien Sztabowicz von der Investmentbank Kepler Cheuvreux mit einem Kursziel von 80 Euro für Wirecard für ein Ausrufezeichen gesorgt. Er ist damit nun der optimistischste unter den Experten, die die Aktie beobachten./ag/stb

ISIN DE0007472060 GB00BYYK2V80

AXC0123 2017-07-04/12:02