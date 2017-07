Lauda-Königshofen - Commerzbank-Aktie: Von Schwäche keine Spur - Chartanalyse Zwischen Anfang 2016 sowie Mai dieses Jahres bastelten Marktteilnehmer nach einem Verlaufstief von 5,15 Euro im Sommer letzten Jahres an einer nachhaltigen Trendwende, die sich bei der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in Form einer inversen SKS-Formation aufgezeigt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...