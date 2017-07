DE0009848119

In den Top-10-Fonds gab es auch im zweiten Quartal 2017 kaum Bewegungen. Unsere Auswertung zeigt, welche Fondsklassiker am häufigsten in den FondsDISCOUNT.de-Kundendepots zu finden sind.Platz eins der beliebtesten Fonds belegt wie schon in den vorangegangenen Depotauswertungen der DWS Top Dividende (ISIN:). Der Kundenliebling wurde im Jahr 2003 aufgelegt, Fondsmanager seit 2005 ist Thomas Schüssler. Investiert wird in ausschüttungsstarke Unternehmen. Anleger, die sich den Fonds vor fünf Jahren ins Depot holten, profitieren von einer Wertentwicklung von 64,85 Prozent (Quelle: FWW, Stand: 4.7.2017).

