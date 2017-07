Kundenwünsche werden zunehmend individueller und ändern sich immer schnelllebiger. Dies führt zu einer deutlichen Zunahme der Variantenvielfalt und -dynamik. Dies ist kein gänzlich neuer Trend, allerdings zeigen die Steigerungsraten der letzten Jahre die hohe Dynamik. Die Folgen sind sinkende Losgrößen, steigende Rüstaufwände für Formatwechsel, das Einbrechen der OEE (Overall Equipment Efficiency) und in Summe ein wirtschaftliches Defizit für die Betreiber von Verpackungsmaschinen. Ferner sind für neue Produkte und Verpackungen oftmals zusätzliche Formatwerkzeuge nötig und es fallen zusätzliche Investitionskosten an. Bei einem Produktmisserfolg können nicht einmal die Werkzeugkosten amortisiert werden, sodass ein erhebliches wirtschaftliches Risiko besteht. Darüber hinaus verzögert die resultierende Lieferzeit die Time-to-Market des zu verpackenden Produkts. Ein Ende des Trends zu individualisierten bis hin zu kundeninnovierten (vom Kunden selbst gestaltete Produkte) ist nicht absehbar und wird durch den wachsenden Online-Lebensmittelhandel weiter vorangetrieben.

Formatflexibilität im Zeitalter Industrie 4.0

In einem Zeitalter einer Industrie 4.0 werden die Konsumenten unmittelbar in die Produkt- und somit auch in die Verpackungsgestaltung eingebunden. Das wirtschaftliche Verpacken von Kleinstchargen bis hin zu kundenindividuellen Unikaten in Losgröße 1 rückt damit in den Fokus. Dies erfordert neuartige Maschinenkonzepte, welche mit der heutigen Anlagentechnik nicht vergleichbar sind. Manuelle Rüstaufwände und Stillstandszeiten, welche auch im Falle einer automatisierten Umstellung anfallen, sind wirtschaftlich nicht tragfähig und somit ungeeignet. Mittelfristig wird dieses Marktsegment wohl eher eine lukrative Nische und Gegenstand von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bleiben. Allerdings wird die digitale Vernetzung zwischen Industrie, Handel und Endkunden dazu führen, dass aktuelle Hemmnisse egalisiert werden. Auch wenn es im Hinblick auf die Kommunikationstechnologien möglich sein könnte, werden zukünftig wohl nicht alle Produkte kundenindividuell sein. Die Losgrößen werden dennoch weiter sinken. Daher bedarf es nicht nur kurzfristig sondern auch mittel- und langfristig hoch performante Maschinen und Anlagen in der verpackenden Industrie, um die steigende Vielfalt wirtschaftlich abbilden zu können.

Bewertungskriterien der Formatflexibilität

