Kultur- und Kulinarik-Reisen in Österreichs Regionen



Straß im Straßertale (ots) - Immer mehr "reisende Genießer" sind bei Ausflügen und Urlauben auf der Suche nach regionalen Kostbarkeiten: nach besonderen Produkten, alten und neuen Rezepten, sinnlichen Eindrücken und interessanten Kultur-Begegnungen. Die engagierten Gastgeber von "Genuss Reisen Österreich" begeistern Entdeckungsfreudige mit speziellen Genussprogrammen für die kulinarische Reisedestination Österreich und die Schätze ihrer Region.



Viele der Genuss Reisen-Betriebe "produzieren" auch selbst: Die Zutaten kommen frisch vom eigenen Bauernhof, Garten oder Weingut. Handgemachtes, Hausgemachtes und Veredeltes gibt es vom Bauernbrot bis zur Dirndlmarmelade, aus der eigenen Fleischerei, Konditorei oder Edelbrennerei. Eine immer größere Rolle spielen dabei Bio-Produkte und gesunde Zubereitung. Die regionalen Spezialitäten können selbstverständlich auch für Zuhause gekauft werden.



Die Gastgeber von Genuss Reisen Österreich sehen sich als Genuss-Botschafter ihrer Region - und als "Genuss-Vernetzer": Sie kennen alle anderen Genuss-Spezialisten in der Region, organisieren für ihre Gäste Besuchstermine und Verkostungen, Schauvorführungen und Themenwanderungen.



So bietet das [Panoramahotel Gürtl] (https://www.hotel-guertl.at/) im steirischen Haus im Ennstal Grillabende oder das Genusspackage (6 Tage-5 Nächte) "Kulinarische Gipfelerlebnisse" an. Tägliche Ausflüge in die Region rund um den Dachstein werden begleitet von einer regionalen Käsesortenverkostung am Fuße des Dachsteins, Gourmetabend mit Lammspezialitäten, Schnapsprobe in der Mandlberggutdestillerie sowie einer Weinprobe im mediterranen Innenhof.



Das [Hotel Gasthof Klammstein] (http://www.gasthof-klammstein.com/) der Familie Fritzenwanker in Dorfgastein, Salzburg, hat ein Angebot, das mit eigener Landwirtschaft stark regional verwurzelt ist. Bei "Kennenlerntagen" von Mai bis Oktober können regionaltypische Hausmannskost, Bauernherbst-Spezialitäten, aber auch vegetarische Gerichte oder ein "Huatessen" genossen werden.



Das [Gartenhotel & Weingut Pfeffel] (http://www.pfeffel.at) in Dürnstein, Niederösterreich, lädt zum "Weingenuss in der Wachau" ein. Das 4 Tage-3 Nächte-Angebot beinhaltet ein reichhaltiges Genussfrühstücksbuffet mit hausgemachten Spezialitäten, 1 Glas Winzersekt, 1 Degustationsmenü in 7 Gängen mit korrespondierenden Weinen, 1 Genießermenü in 4 Gängen, 1 Wein-Blindverkostung, 1 Verkostung der hausgebrannten Schnäpse sowie Wellnessangebote.



Das [Hotel Kogler] (http://www.hotelkogler.at/) im Ausseerland Salzkammergut bietet unter "Kogler's Kulinarik, Wein & Seesaibling" ein genussbetontes Package inklusive geräuchertem "Genussregion Ausseerland"-Seesaibling zum Mitnehmen an.



Nähere Informationen zu kulinarischen Entdeckungsreisen in Österreichs Regionen: Genuss Reisen Österreich, c/o ITA Hermann Paschinger, [www.genussreisen-oesterreich.at] (http://www.genussreisen-oesterreich.at).



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Genuss Reisen Österreich c/o ITA Hermann Paschinger +43 2735 5535-0 info@genussreisen-oesterreich.at www.genussreisen-oesterreich.at http://www.facebook.com/GenussReisen



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7502/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Genuss Reisen Österreich newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73370 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73370.rss2