Mannheim (ots) - Auch 2017 wurde der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants wieder für hervorragende Beratungsqualität und hohe Kundenzufriedenheit mit dem "TOP Consultant"-Award ausgezeichnet. Bundespräsident a.D. Christian Wulff übergab den Preis im Rahmen einer feierlichen Zeremonie Ende Juni in Essen. Die Auszeichnung basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Befragung von Referenzkunden, die von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) unter Leitung von Prof. Dr. Dietmar Finke durchgeführt wurde.



"Kunden beauftragen CAMELOT, weil sie von uns als Spezialisten eine herausragende Projektqualität erwarten. Ich bin sehr stolz, dass uns unsere Kunden auch 2017 wieder bestätigen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden", freut sich Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, über die erneute Auszeichnung als "TOP Consultant".



Kunden in Zeiten der "Digitalisierung" als Spezialist qualitativ hochwertig zu beraten, bedeutet auch, nach neuen digitalen Lösungen zu suchen und deren Umsetzbarkeit sicher zu stellen. Ein Beispiel hierfür ist die jüngste Co-Innovationsinitiative von CAMELOT und SAP SE: Ein von der CAMELOT weiterentwickeltes innovatives Konzept für das sogenannte "Demand-Driven Material Requirements Planning" (DDMRP) wird derzeit von führenden Unternehmen im Zusammenhang mit der "Digital Supply Chain" nachgefragt. Wie bereits verschiedene CAMELOT-Kundenprojekte zeigen, ermöglicht es, die zunehmende Volatilität und Komplexität der Supply Chains radikal anders zu meistern und den Return on Investment der Digitalisierung sehr beindruckend zu heben. Durch gemeinsame Innovationsanstrengungen konnten Camelot ITLab und SAP SE innerhalb von nur wenigen Wochen eine Softwarelösung entwickeln, die die Konzeptumsetzung mit modernster Technologie erlaubt.



"Die DDMRP-Erweiterung für SAP Integrated Business Planning von Camelot ITLab ermöglicht eine einfache Integration des DDMRP-Konzepts in SAP Integrated Business Planning. Sie ist nicht nur die erste Erweiterungslösung für SAP Integrated Business Planning, sondern ein zentraler Meilenstein unserer Strategie, eine offene und erweiterbare Infrastruktur für unsere schnell wachsende, moderne Supply-Chain-Planungsplattform bereit zu stellen." kommentiert Franz Hero, SVP und Head of SAP Digital SCM Development bei SAP SE.



Bereits seit 2010 kürt TOP Consultant die besten Berater Deutschlands. Prof. Dr. Dietmar Fink, Leiter des "TOP Consultant" Beratervergleichs kommentiert: "Der Beratermarkt ist heiß gelaufen und bringt immer wieder auch zweifelhafte Anbieter hervor. "TOP Consultant" zeichnet jene Berater aus, die bei ihren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit geleistet haben.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



