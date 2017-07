Waldems-Esch (ots) - Auf der Kundentagung von INSIGHT Health am 28. Juni informierte das Unternehmen über aktuelle Themen der Arzneimittelbranche. Dabei beschränkte sich der Pharma-Informationsdienstleister nicht nur auf eigene Leistungen. Auch Vertreter von Pharma-Herstellern und des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller kamen zu Wort. Unterhaltsam war der Tag ebenfalls: Cherno Jobatey führte die gut einhundert Teilnehmer durch die Veranstaltung.



"Der Pharma-Markt wird immer komplexer. Wir als INSIGHT Health haben die Lösungen, die unseren Kunden Durchblick verschaffen", so Petra Exner, die Geschäftsführerin des hessischen Unternehmens in ihrer Begrüßungsrede. Wie der datenbasierte Blick auf den Markt praktisch funktioniert, zeigten Mitarbeiter von INSIGHT Health in mehreren Foren auf. Unter anderem gab es Informationen zu Effektivität im Vertrieb und Orphan Drugs.



Von Kundenseite her beschrieben Ingrid Blumenthal, Managing Director von Aliud Pharma, Dr. Stefanie Krenzer von Merck Serono und Beat Rauber von der F. Hoffmann-La Roche AG den Nutzen von aktuellen Marktanalysen. Dabei behandelten sie Themen wie innovative Arzneimittel und das Generika-Geschäft. Bereits am Tag zuvor sprach Dr. Martin Weiser, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller, auf der Abendveranstaltung über "Die Folgen des Brexit für die pharmazeutische Industrie".



Die Kundentagung fand einen runden Abschluss mit Cherno Jobateys Vortrag "Digitale Macht". Darin zeigte der Journalist und Herausgeber auf, wie der Zugriff auf Information den Alltag immer stärker beeinflusst. Seine zentrale Aussage: "Wissen ist Macht, und daran wird sich nichts ändern!"



INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.



Weitere Informationen: www.insight-health.de



OTS: Insight Health newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59267 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59267.rss2



Pressekontakt: Miles Meier Unternehmenskommunikation Tel.: +49 6126 955-434 Fax: +49 6126 955-20 MMeier@insight-health.de