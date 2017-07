Unterföhring (ots) -



Endspurt für Lilly Becker, Nadine Angerer und Oliver Pocher: Nach über vier Wochen quer durch Namibia und mehr als 4.000 zurückgelegten Kilometern stehen die "Global Gladiators" am Ende ihres Afrika-Abenteuers. In 100 Metern Höhe über einem reißenden Fluss bei den Victoria Falls in Sambia fällt die Entscheidung in der letzten und wohl spektakulärsten Challenge - am Donnerstag, 6. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



"Es wäre sensationell, wenn zwei Frauen im Finale stehen würden", sagt Nadine Angerer. "Ich persönlich brauche kein Frauen-Finale, das würde ich mir nicht angucken", verkündet Oliver Pocher. "Oli denkt, er hat einen Vorteil, weil er ein Mann ist. Lassen wir ihn das denken", sagt Lilly Becker. Wer gewinnt "Global Gladiators" 2017?



Das große Finale von "Global Gladiators", am 6. Juli 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben



