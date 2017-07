Hamburg (ots) - In Zeiten niedriger Bauzinsen sind die eigenen vier Wände für viele Haushalte erschwinglich. Bauherren sparen bei der Finanzierung, wenn sie einige Punkte beachten. "Eine hohe Tilgung, lang festgelegte Zinsbindungszeit und Sondertilgungen sind Faktoren, die eine solide Finanzierung ausmachen", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).



Spar-Tipp 1: Zinsbindung und Tilgung



Um langfristig von den momentan niedrigen Zinsen zu profitieren, sollten zukünftige Immobilienbesitzer eine lange Zinsbindungszeit vereinbaren. Der Kreditnehmer sichert sich so für die Zeit nach der Zinsbindungsphase ab. Eine Festlegung auf 15 oder 20 Jahre ist empfehlenswert, da in dieser Zeit die Restschuld deutlich sinkt. Selbst bei gestiegenen Zinsen ist die Ratenhöhe dann erträglich. Im Zusammenhang mit einer hohen Tilgung sind Zinsbindungen effektiv. Bei niedrigen Zinsen und Tilgungen zahlen Häuslebauer deutlich länger und mehr als bei hohen Zinsen. Dementsprechend sind bei einem geringen Zinssatz höhere Tilgungen wichtig.



Spar-Tipp 2: Sondertilgungen



Vor allem bei absehbar größeren Geldzuflüssen, wie zum Beispiel Erbschaften oder Abfindungen, empfehlen sich Sondertilgungen während der Laufzeit. Denn festgelegte Sondertilgungen ermöglichen eine Reduzierung des Finanzierungszeitraums. Einige Kreditgeber bieten diese Option kostenlos an, andere erheben einen Zinsaufschlag. Die maximale Summe der Sondertilgung wird entweder prozentual vom Darlehen berechnet oder einfach festgelegt. Wie monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen ausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner (https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.



Über Baufi24



Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahr eines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen. Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationen rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zur Verfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht das Unternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000 zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mit Beratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unter https://www.baufi24.de/



OTS: Baufi24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104820.rss2



Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.de Pressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail: wh@hasencleverstrategy.de