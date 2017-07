FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Hörfunk bleibt in Deutschland trotz leichter Verluste beliebt. Von Montag bis Freitag hört jeder über 14-Jährige täglich im Schnitt 192 Minuten Radio. Dies geht aus der am Dienstag in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervor. Bei der letzten Erhebung im März waren es 195 Minuten.

Damit erreichen öffentlich-rechtliche und private Wellen an Werktagen 78,3 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung (März 2017: 78,8 Prozent). Die detaillierten Hörerzahlen für die einzelnen Sender werden am 11. Juli veröffentlicht.

Die Medien- und Werbewirtschaft ermittelt zweimal im Jahr mit Hilfe von fast 70 000 Telefon-Interviews die Reichweiten der Sender. Berücksichtigt wird dabei von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) der Empfang mit UKW, DAB+ und Internet. Dabei geht es auch um die Festlegung der künftigen Werbepreise.

In der neuen MA ist aber nur noch die Bevölkerung ab 14 Jahre aufwärts befragt worden. Auf die Heranwachsenden im Alter von 10 bis 13 Jahren, die seit 2008 ebenfalls Teil der Untersuchung waren, wird künftig verzichtet. Dies geht auf eine Selbstverpflichtung der AGMA zurück, die Kinder nicht nicht mehr ansprechen will./tom/DP/stw

