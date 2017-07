Frankfurt - Die Wachstumsperspektiven in der Eurozone sind gut, so die Analysten der Helaba.Zwar habe der spanische Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes leicht nachgelassen, dafür habe es aber Anstiege in Deutschland, Frankreich und Italien gegeben. Zudem seien die Niveaus sehr hoch und der Index der Eurozone weise mit 57,4 Punkten den höchsten Stand seit über sechs Jahren auf. Spekulationen würden anhalten, wonach die Europäische Zentralbank ihre expansive Geldpolitik schneller beenden könnte als zuvor gedacht.

