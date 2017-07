Der französische Werbedienstleister Publicis Groupe (ISIN: FR0000130577) schüttet am Dienstag eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro an seine Aktionäre aus. Dies beschloss die Hauptversammlung am 31. Mai 2017. Ex-Dividenden Tag war der 6. Juni 2017. Publicis bot auch die Option an, die Dividende in Form von neuen Aktien zu beziehen (Stockdividende). Die Dividende für 2016 liegt 16 Prozent über ...

