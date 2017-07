Mainz (ots) -



Die ARD, SAT.1, RTL und das ZDF werden am Sonntag, 3. September 2017, 20.15 Uhr, "Das TV-Duell: Merkel - Schulz" als Höhepunkt des Bundestagswahlkampfs übertragen. Die Fernsehanstalten haben sich gestern, am 3. Juli 2017, mit den Vertretern der Spitzenkandidaten über die Modalitäten verständigt.



Ausgangspunkt der Gespräche war der Wunsch der vier Fernsehsender, "Das TV-Duell" 2017 dramaturgisch neu zu gestalten. Dafür waren für die beiden Moderatorenpaare nach einem gemeinsamen Einstieg in die Sendung jeweils Blöcke von je 45 Minuten vorgesehen. Ziel war eine klarere Struktur und mehr Raum zu Spontaneität und Vertiefung. Die Vertreter der Bundeskanzlerin waren mit diesen dramaturgischen Veränderungen nicht einverstanden und lehnten eine Teilnahme unter diesen Bedingungen ab.



Um diese einzige direkte Konfrontation zwischen der Kanzlerin und dem Spitzenkandidaten der SPD dennoch zu ermöglichen und dem Interesse einer sicherlich breiten Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, kehren die einladenden Fernsehanstalten zum 2013 praktizierten Modell zurück. Dabei werden sich die Moderatorenpaare - Maybrit Illner (ZDF) und Peter Kloeppel (RTL), Sandra Maischberger (ARD) und Claus Strunz (ProSieben/SAT.1) - mit ihren Fragen im Laufe des "Duells" wie 2013 häufiger abwechseln.



Die Moderatorinnen und Moderatoren der vier Anstalten werden die Sendung wie in der Vergangenheit ohne weitere inhaltliche Absprachen über konkrete Fragestellungen journalistisch unabhängig gestalten. "Das TV-Duell" wird am 3. September um 20.15 Uhr live aus Berlin-Adlershof von der ARD im Ersten, von RTL, SAT.1 und dem ZDF übertragen.



Hinweis: Am Dienstag, 4. Juli 2017, treffen sich die vier Moderatoren des TV-Duells zu einem ersten inhaltlichen Austausch. Gegen 16.00 Uhr ist ein Foto der vier Moderatoren über die Presseportale der Sender abrufbar.



